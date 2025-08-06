200 жителей Ростовской области остались без света в результате атаки БПЛА

По информации главы региона, в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтом специалисты займутся днем, добавил господин Слюсарь.
В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи. Возгорание потушено.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше