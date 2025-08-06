Учёный рассказал о неожиданных последствиях землетрясения на Камчатке

«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — рассказал специалист.