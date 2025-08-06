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Учёный рассказал о неожиданных последствиях землетрясения на Камчатке

После недавнего мощного землетрясения Камчатка немного снизилась по высоте. Об этом, как передаёт газета «Известия», сообщил руководитель Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

Источник: Life.ru

Говоря о последствиях подземных толчков, специалист сообщил о незначительном снижении полуострова по высоте. Новых серьёзных изменений не предвидится, добавил Чебров.

«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — рассказал специалист.

Ещё одним из последствий сильного землетрясения стало перемещение Камчатки на два метра в сторону Тихого океана. Как утверждает глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Пётр Шебалин, ни к каким серьёзным последствиям для климата этот сдвиг не приведёт.