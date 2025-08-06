Учёный рассказал о неожиданных последствиях землетрясения на Камчатке

Говоря о последствиях подземных толчков, специалист сообщил о незначительном снижении полуострова по высоте. Новых серьёзных изменений не предвидится, добавил Чебров.
«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — рассказал специалист.
Ещё одним из последствий сильного землетрясения стало перемещение Камчатки на два метра в сторону Тихого океана. Как утверждает глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Пётр Шебалин, ни к каким серьёзным последствиям для климата этот сдвиг не приведёт.