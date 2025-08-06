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Беспилотники ВСУ ночью атаковали Ростовскую область: 200 жителей остались без света

В Ростовской области повреждена линия электропередачи из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ вновь совершили налеты на Ростовскую область. В результате падения фрагментов дронов в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района повреждена линия электропередачи. Об этом оповестил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По имеющимся данным, БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский, Каменский, Родионово-Несветайский и Тацинский районы. В последнем произошло возгорание травы у жилого дома. Семьи эвакуированы. Огонь потушили, уточнил врио губернатора.

«В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днём», — сообщил Юрий Слюсарь.

Прошлой ночью фрагменты БПЛА упали на участке между станциями Миллерово и Тарасовка. В результате четыре пассажирских поезда следовали с задержками.

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