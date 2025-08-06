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Сотни жителей остались без света из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в среду, 6 августа, сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в среду, 6 августа, сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

В результате атаки в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района повреждена линия электропередачи, без электроэнергии остались около 200 жителей 87 домов. Ремонтные работы запланированы на сегодня.

— В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи. Огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, там тоже обошлось без пострадавших, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Ростовской области вторую ночь подряд слышны взрывы в районе станицы Тацинской. По сообщениям местных жителей, около часа ночи в среду, 6 августа, в Тацинском районе было слышно несколько громких хлопков, предшествовавших характерному звуку пролета беспилотников (БПЛА).

Около 10 взрывов 5 августа прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдаются сбои в электроснабжении.

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