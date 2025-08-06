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В Самаре восстановили движение троллейбусов на проспекте Кирова 5 августа

Во вторник, 5 августа, в Самаре были вынужденно остановлены маршруты троллейбусов на нескольких ключевых участках города из-за отключения напряжения в контактной сети.

Во вторник, 5 августа, в Самаре были вынужденно остановлены маршруты троллейбусов на нескольких ключевых участках города из-за отключения напряжения в контактной сети.

Ограничения затронули проспект Кирова — движение троллейбусов было приостановлено на участке от улицы Свободы до Ремесленного переулка.

Также остановлено электротранспортное движение по улице Вольской — от перекрёстка с Каховской до улицы Калинина. Причина — аварийное отключение питания, повлиявшее на работу контактной сети.

Дополнительно, в течение дня наблюдались задержки в движении троллейбусов на направлении в центр по Московскому шоссе — из-за повреждения контактной сети на пересечении с проспектом Масленникова.

К сведению, к концу дня специалисты устранили неисправность. Движение троллейбусов полностью восстановлено.

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