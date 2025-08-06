Около десяти взрывов прогремело над Брянском

Жители Брянска сообщили о многочисленных взрывах и активной работе противовоздушных сил обороны (ПВО) в городе. Об этом стало известно в среду, 6 августа.
По словам местных жителей, атака началась около 5 утра. Было слышно более 10 мощных взрывов, сообщается о сбитых беспилотниках (БПЛА).
Очевидцы сообщили о столбе черного дыма в одном из районов Брянска, предположительно на месте падения обломков БПЛА. Сообщения о звуках пролетающих дронов и взрывах поступают и из других районов области. Официальной информации о последствиях атаки и возможных пострадавших пока нет, передает Telegram-канал Shot.
В Ростовской области вторую ночь подряд слышны взрывы в районе станицы Тацинской. По сообщениям местных жителей, около часа ночи в среду, 6 августа, в Тацинском районе было слышно несколько громких хлопков, предшествовавших характерному звуку пролета беспилотников.
Около 10 взрывов 5 августа прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдаются сбои в электроснабжении.