Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: В Золотаревке почти 200 жителей остались без света из-за атак ВСУ

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

В хуторе Золотаревка (Родионово-Несветайский район) из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 200 жителей 87 домов. Энергетики начнут ремонт днём. К счастью, пострадавших нет.

В станице Тацинской произошло возгорание травы вблизи жилого дома — эвакуированы проживающие в нём три семьи. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным оперативных служб, пострадавших нет.

Напомним, в станице Тацинской произошёл пожар на месте падения обломков БПЛА. Также о взрывах сообщали жители Каменска-Шахтинского. Вооружённые силы Украины вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше