Слюсарь: В Золотаревке почти 200 жителей остались без света из-за атак ВСУ

В хуторе Золотаревка (Родионово-Несветайский район) из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 200 жителей 87 домов. Энергетики начнут ремонт днём. К счастью, пострадавших нет.
В станице Тацинской произошло возгорание травы вблизи жилого дома — эвакуированы проживающие в нём три семьи. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным оперативных служб, пострадавших нет.
Напомним, в станице Тацинской произошёл пожар на месте падения обломков БПЛА. Также о взрывах сообщали жители Каменска-Шахтинского. Вооружённые силы Украины вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область.