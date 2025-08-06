В Тульской области сдетонировало взрывное устройство, унесшее жизни четырёх человек: подробности

В Куркинском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По предварительной информации, инцидент произошел вечером 5 августа 2025 года возле частного дома в поселке Куркино. Взрывное устройство сдетонировало, что привело к гибели четверых мужчин.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. На данный момент неизвестно, откуда там взялось взрывное устройство и что стало причиной его детонации.
«Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек», — говорится в сообщении.
Координацию на месте осуществляет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Никита Севостьянов. Для установления полной картины происшествия будут назначены судебные экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.
Прежде стало известно, что в населенных пунктах Кирсаново и Котовске Тамбовской области продолжают восстанавливать жилые дома после произошедших в них ЧП. В Кирсанове в результате взрыва бытового газа и пожара обрушились перекрытия нескольких этажей. В двух подъездах ведут отделочные работы, еще в двух подъездах уже подключили воду.
Тем временем правоохранительные органы продолжают расследование причин взрыва газа, произошедшего в многоквартирном доме в Саратове. Как сообщили источники в силовых структурах, в настоящее время специалисты отрабатывают все возможные версии случившегося, ни одна из них не исключается, включая террористический акт.
Инцидент случился 25 июля в 12:12 по местному времени в одном из подъездов многоквартирного дома. Взрыв нанес серьезный ущерб зданию, вызвав обрушение конструкций. В результате взрыва погибли семь человек, среди которых был ребенок. Позже стало известно, что несколько считавшихся пропавшим после инцидента в жилом доме в Саратове, дали о себе знать.