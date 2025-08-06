Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области сдетонировало взрывное устройство, унесшее жизни четырёх человек: подробности

В Тульской области прогремел взрыв, погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Куркинском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 5 августа 2025 года возле частного дома в поселке Куркино. Взрывное устройство сдетонировало, что привело к гибели четверых мужчин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. На данный момент неизвестно, откуда там взялось взрывное устройство и что стало причиной его детонации.

«Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек», — говорится в сообщении.

Координацию на месте осуществляет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Никита Севостьянов. Для установления полной картины происшествия будут назначены судебные экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

Прежде стало известно, что в населенных пунктах Кирсаново и Котовске Тамбовской области продолжают восстанавливать жилые дома после произошедших в них ЧП. В Кирсанове в результате взрыва бытового газа и пожара обрушились перекрытия нескольких этажей. В двух подъездах ведут отделочные работы, еще в двух подъездах уже подключили воду.

Тем временем правоохранительные органы продолжают расследование причин взрыва газа, произошедшего в многоквартирном доме в Саратове. Как сообщили источники в силовых структурах, в настоящее время специалисты отрабатывают все возможные версии случившегося, ни одна из них не исключается, включая террористический акт.

Инцидент случился 25 июля в 12:12 по местному времени в одном из подъездов многоквартирного дома. Взрыв нанес серьезный ущерб зданию, вызвав обрушение конструкций. В результате взрыва погибли семь человек, среди которых был ребенок. Позже стало известно, что несколько считавшихся пропавшим после инцидента в жилом доме в Саратове, дали о себе знать.