В Тульской области сдетонировало взрывное устройство, унесшее жизни четырёх человек: подробности

Инцидент случился 25 июля в 12:12 по местному времени в одном из подъездов многоквартирного дома. Взрыв нанес серьезный ущерб зданию, вызвав обрушение конструкций. В результате взрыва погибли семь человек, среди которых был ребенок. Позже стало известно, что несколько считавшихся пропавшим после инцидента в жилом доме в Саратове, дали о себе знать.