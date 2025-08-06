В горном Алтае эвакуировали туриста из Омска на вертолёте

В связи со сложной проходимостью местности и труднодоступным рельефом эвакуация пострадавшего была осуществлена посредством вертолета Ми-8. Прибывшие на место спасатели МЧС подняли мужчину на вертолет и оказали первую медицинскую помощь во время транспортировки при поддержке специалистов из Центра медицины катастроф.