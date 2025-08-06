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В горном Алтае эвакуировали туриста из Омска на вертолёте

Причиной послужила травма головы, полученная пожилым человеком в результате падения из-за скользкой поверхности.

Источник: МЧС РФ

5 августа в МЧС России сообщили о проведенной спасательной операции в отношении жителя Омска. Инцидент произошел с группой путешественников вблизи ледника Менсу, расположенного на северной стороне горы Белуха. 71-летний мужчина, уроженец Омска, потерял равновесие и получил травму головы. Следует подчеркнуть, что данный туристический поход не был предварительно зарегистрирован в органах МЧС.

В связи со сложной проходимостью местности и труднодоступным рельефом эвакуация пострадавшего была осуществлена посредством вертолета Ми-8. Прибывшие на место спасатели МЧС подняли мужчину на вертолет и оказали первую медицинскую помощь во время транспортировки при поддержке специалистов из Центра медицины катастроф.

Травмированный турист был доставлен в республиканскую больницу для дальнейшего лечения и медицинского наблюдения.

Ранее мы писали, что в Республике Алтай подошла к концу поисково-спасательная операция, целью которой было обнаружение туриста, прибывшего из Омска.