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Мошенники обманули хабаровчанку под предлогом оцифровки медкарты

Обманутая женщина лишилась около пяти млн рублей.

Проживающая в Краснофлотском районе Хабаровска пенсионерка лишилась около пяти млн рублей после звонка лжепредставителя работников больницы. Женщине сообщили о якобы предстоящем переводе медицинских карт в электронный формат и потребовали назвать смс-код для запуска процесса цифровизации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

После того как женщина назвала код, ей стали звонить преступники под видом сотрудников правоохранительных органов. Пенсионерку запугали тем, что деньги, размещенные на ее счету в банке, под угрозой похищения, и нужно срочно принять меры по защите сбережений. Хабаровчанка обналичила накопления и перевела их на «безопасный счет», реквизиты которого ей указали мошенники.

Телефонным аферистам пострадавшая перевела 4 млн 410 тыс. рублей.