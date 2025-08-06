Мошенники обманули хабаровчанку под предлогом оцифровки медкарты

После того как женщина назвала код, ей стали звонить преступники под видом сотрудников правоохранительных органов. Пенсионерку запугали тем, что деньги, размещенные на ее счету в банке, под угрозой похищения, и нужно срочно принять меры по защите сбережений. Хабаровчанка обналичила накопления и перевела их на «безопасный счет», реквизиты которого ей указали мошенники.