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Раскрыты новые подробности уголовного дела экс-ректора ПсковГУ Ильиной

Правоохранительные органы выявили два дополнительных эпизода превышения должностных полномочий экс-ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Правоохранительные органы выявили два дополнительных эпизода превышения должностных полномочий экс-ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

По данным собеседника агентства, Ильина создала механизм незаконного присвоения бюджетных средств, превышающий 15 миллионов рублей, посредством начисления сотрудникам вуза завышенных окладов и выплат с последующим возвратом ей части этих сумм.

Конкретно по вновь установленным эпизодам полученные от работников средства составили 1,28 миллиона рублей и 690 тысяч рублей.

Напомним, задержание Ильиной произошло в апреле текущего года в рамках уголовного дела о мошенничестве. Впоследствии ей было предъявлено обвинение также по статье о превышении полномочий, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее преподаватели университета свидетельствовали о систематическом возврате части заработной платы бывшему ректору Наталье Ильиной, фигурирующей в деле о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

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