В Самаре объявили о неблагоприятных метеоусловиях до вечера 6 августа

В Самаре и соседних городах с вечера 5 августа ожидается ухудшение погодных условий.
Согласно данным Приволжского УГМС, в регионе объявлен режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
С 21:00 5 августа до 09:00 6 августа в Самаре воздух станет хуже: вредные вещества будут плохо рассеиваться, что может привести к их накоплению у поверхности земли.
Под особый контроль взяты крупные предприятия города, включая Куйбышевский НПЗ и «Самаракоммунэнерго».
В Тольятти и Жигулёвске режим НМУ продлится дольше — с 19:00 5 августа до 19:00 6 августа. Здесь на повышенный контроль переведены такие предприятия, как «Тольяттикаучук», «ФОСФОХИМ», «Тольяттинский трансформатор» и другие.
Всем компаниям рекомендовано сократить выбросы загрязняющих веществ.
Жителям, особенно тем, кто страдает от проблем с дыханием, лучше остаться дома в эти часы или минимизировать прогулки на свежем воздухе.
————.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.