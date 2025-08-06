В Самаре объявили о неблагоприятных метеоусловиях до вечера 6 августа

В Тольятти и Жигулёвске режим НМУ продлится дольше — с 19:00 5 августа до 19:00 6 августа. Здесь на повышенный контроль переведены такие предприятия, как «Тольяттикаучук», «ФОСФОХИМ», «Тольяттинский трансформатор» и другие.