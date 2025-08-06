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В Самаре объявили о неблагоприятных метеоусловиях до вечера 6 августа

В Самаре и соседних городах с вечера 5 августа ожидается ухудшение погодных условий.

В Самаре и соседних городах с вечера 5 августа ожидается ухудшение погодных условий.

Согласно данным Приволжского УГМС, в регионе объявлен режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

С 21:00 5 августа до 09:00 6 августа в Самаре воздух станет хуже: вредные вещества будут плохо рассеиваться, что может привести к их накоплению у поверхности земли.

Под особый контроль взяты крупные предприятия города, включая Куйбышевский НПЗ и «Самаракоммунэнерго».

В Тольятти и Жигулёвске режим НМУ продлится дольше — с 19:00 5 августа до 19:00 6 августа. Здесь на повышенный контроль переведены такие предприятия, как «Тольяттикаучук», «ФОСФОХИМ», «Тольяттинский трансформатор» и другие.

Всем компаниям рекомендовано сократить выбросы загрязняющих веществ.

Жителям, особенно тем, кто страдает от проблем с дыханием, лучше остаться дома в эти часы или минимизировать прогулки на свежем воздухе.

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