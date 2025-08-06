Слюсарь: 200 человек остались без света в результате атаки ВСУ под Ростовом

Около 200 человек остались без электричества в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в хуторе Золотаревка, проинформировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днём. Главное — никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram.
Слюсарь уточнил, что силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку противника в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском, а также Тацинском районах Ростовской области.
По его словам, в станице Тацинской произошло возгорание травы около жилого строения. Три семьи, проживающие в нём, были эвакуированы. В настоящее время пожар ликвидировано.
Напомним, в ночь на вторник Слюсарь заявил, что в Ростовской области отразили массовую атаку БПЛА. Он рассказал, что в результате атаки со стороны вооружённых сил Украины на хутор Верхнеталовка загорелась подстанция.