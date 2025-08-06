Под Ростовом сотни человек без электричества и взрывы в Брянске: последствия атак дронов ВСУ

В Ростовской и Брянской области сообщают о прилетах дронов ВСУ.
Украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов в ночь на 6 августа. В результате хутор в Ростовской области оказался практически полностью обесточен, оставив без электричества до 200 жителей. В свою очередь жители Брянска сообщают о массовых взрывах в городе из-за работы ПВО. Что происходит в этих регионах — в материале URA.RU.
Почти 200 человек без электричества и эвакуация.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 6 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах региона. Об этом глава области рассказал в своем официальном telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРостовская область второй день подряд под ударами дронов: карта атаки БПЛА за 6 августа.
По словам губернатора, в результате атаки в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района повреждена линия электропередачи, из-за чего почти 200 жителей 87 домов остались без света. «Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем. Главное — никто из людей не пострадал», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Кроме того, в станице Тацинской в непосредственной близости от жилого дома произошло возгорание травы. Из здания были эвакуированы три семьи, проживающие там. Огонь удалось оперативно потушить.
Далее глава уточнил, что в Каменском районе Ростовской области украинский дрон при подавлении РЭБ упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено, уточнил губернатор Слюсарь. Он добавил, что из-за аварийного отключения электроэнергии несколько населенных пунктов в районе были переведены на электроснабжение по резервной схеме. Среди них — хутор Верхний Пиховкин, поселок Каменогорье, хутор Березовый и хутор Астахов.
Пылающее небо Брянска.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны атаковали сразу несколько регионов РФ, горит жд-станция: онлайн-трансляция.
В Брянске утром 6 августа очевидцами была зафиксирована серия взрывов, вызванная работой систем противовоздушной обороны. Как сообщили местные жители, первые взрывы прогремели около 5 часов утра. Люди писали о нескольких взрывах в разных частях города. По словам свидетелей, несколько дронов удалось сбить, а на месте падения обломков в одном из районов города возник столб густого черного дыма.
«В районе 5:27 в Сельцо было очень громко, проснулась от сильных взрывов. В Фокинском районе тоже стреляли. Над Снежкой дрон летал кругами, потом был слышен взрыв», — рассказали местные жители в брянских чатах в telegram-каналах. Также о звуках пролета беспилотников и взрывах сообщают жители других районов Брянской области. Официально о прилетах дронов не сообщалось.