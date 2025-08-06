В Ташкенте серийного вора велосипедов отправили в тюрьму на пять лет

В ту же ночь, не теряя времени, он похитил второй велосипед стоимостью 2 млн сумов на улице Бобура в Яккасарайском районе. На следующий день, 28 мая, он угнал ещё два велосипеда — один с улицы Сафдош (на 1,9 млн сумов), второй с улицы Кичик Бешагач (2,4 млн сумов).