В Ташкенте серийного вора велосипедов отправили в тюрьму на пять лет

Только за одну неделю он успел украсть восемь велосипедов — и это только те случаи, которые удалось установить.
Как сообщили в Верховном суде, преступления были совершены в период с конца мая по начало июня текущего года.
Первый случай произошёл 27 мая около 16:30 в Мирабадском районе. Молодой человек проник в подъезд одного из домов на улице Афросиаб и, увидев оставленный без присмотра велосипед, спокойно увёз его. Ущерб составил более 7,6 млн сумов.
В ту же ночь, не теряя времени, он похитил второй велосипед стоимостью 2 млн сумов на улице Бобура в Яккасарайском районе. На следующий день, 28 мая, он угнал ещё два велосипеда — один с улицы Сафдош (на 1,9 млн сумов), второй с улицы Кичик Бешагач (2,4 млн сумов).
Свою «охоту» вор продолжил в ночь с 28 на 29 мая, украв велосипед на улице Чарх Камолон в Чиланзарском районе. А 30 мая он забрал велосипед прямо с детской площадки на улице Шота Руставели — ущерб составил ещё 1 млн сумов.
1 июня он похитил велосипед на велопарковке у станции метро «Космонавтлар» стоимостью 1,5 млн сумов. Спустя два дня — 3 июня — он снова «отметился» на улице Нукус, украв велосипед за ту же сумму.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что продал все велосипеды неизвестным людям, а деньги потратил на личные нужды. Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.