В Усть-Илимске четырех человек спасли на пожаре в многоквартирном доме. В трехкомнатной квартире на четвертом этаже загорелся светильник на потолке. Об этом КП-Иркутск стало известно от регионального ГУ МЧС России.
— О пожаре на улице Романтиков в службу спасения сообщили соседи. Причиной огня стало короткое замыкание лампы, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Это заметила хозяйка квартиры, которая находилась в помещении в шестью детьми. Они все вовремя покинули место происшествия. Для тушения пламени прибыли 16 сотрудников МЧС. Они вывели из задымленного подъезда четырех человек, еще 18 жильцов вышли самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Жигаловском районе переправу через реку Лена закроют с 8 по 15 августа.