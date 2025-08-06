В Усть-Илимске четырех человек спасли на пожаре в многоквартирном доме

Это заметила хозяйка квартиры, которая находилась в помещении в шестью детьми. Они все вовремя покинули место происшествия. Для тушения пламени прибыли 16 сотрудников МЧС. Они вывели из задымленного подъезда четырех человек, еще 18 жильцов вышли самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.