Хабаровчанин утонул при купании в Амуре 5 августа

В Хабаровске утонул мужчина во время купания в Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла 5 августа возле полуострова Заячий. 34-летний горожанин пошёл купаться в реку и утонул. Его тело нашли местные жители.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, всего с начала 2025 года на водоёмах Хабаровского края утонули 25 человек. Последний резонансный случай произошёл в районе имени Лазо, где возле посёлка Хор при купании погиб 35-летний Абдуллох Абдижалилов.