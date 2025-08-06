Зачем спецпосланник Трампа, поставившего ультиматум РФ, летит в страну — объясняет политолог

Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа. Визит состоится за один-два дня до истечения срока ультиматума США, согласно которому Вашингтон может ввести вторичные пошлины против РФ при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине в течение 50 дней, позднее этот срок Трамп сократил до 10 дней. Он истекает 8 августа. Российское руководство заявило, что давление со стороны США не изменит их условия урегулирования конфликта.