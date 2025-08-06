Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зачем спецпосланник Трампа, поставившего ультиматум РФ, летит в страну — объясняет политолог

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с предложением по экономическому сотрудничеству, однако значимых изменений в отношения России и США его визит не принесет. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков.

Дудаков заявил, что после визита Уиткоффа в Москву не стоит ждать серьезных изменений в отношениях России и США.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с предложением по экономическому сотрудничеству, однако значимых изменений в отношения России и США его визит не принесет. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков.

«Что касается Уиткоффа, то в данном случае он играет роль доброго полицейского, который приезжает в Москву с той или иной экономической сделкой, которую может предложить руководству России», — заявил Дудаков. Его слова приводит «Лента.ру».

Он отметил, что визит Уиткоффа свидетельствует о желании США наладить общение с Россией, несмотря на жесткую риторику Трампа. По словам Дудакова, сам приезд — это положительный сигнал, однако существенных изменений в ближайшее время ожидать не следует.

Дудаков также подчеркнул, что Россия не раз обсуждала с США варианты сотрудничества, однако Вашингтон пока не готов менять свою позицию по важным вопросам, в частности по украинскому направлению. Поэтому пространство для взаимодействия между странами остается узким.

Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа. Визит состоится за один-два дня до истечения срока ультиматума США, согласно которому Вашингтон может ввести вторичные пошлины против РФ при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине в течение 50 дней, позднее этот срок Трамп сократил до 10 дней. Он истекает 8 августа. Российское руководство заявило, что давление со стороны США не изменит их условия урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше