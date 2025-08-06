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Под Уфой при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

Огонь повредил жилой дом и баню.

Источник: МЧС РБ

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня ночью поступило сообщение о пожаре по улице Линейной в Уфимском районе — горел двухэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание.

В происшествии пострадал 52-летний мужчина. Его доставили в республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Огонь повредил одноэтажный бревенчатый пристрой с баней. К тушению привлекались 15 человек и 6 единиц техники. Сейчас причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.