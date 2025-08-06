В Ростовской области из-за украинского дрона перекрыли дорогу

Слюсарь заявил, что движение по временно закрытой дороге возобновится после ликвидации опасности (архивное фото).
В Ростовской области утром 6 августа перекрыли участок дороги в Каменском районе из-за падения украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на трассу между Каменском и поселком Глубокий рядом с хутором Погорелов.
«На месте падения работает саперная группа для обезвреживания взрывного устройства. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Общественный транспорт по трем маршрутам временно не работает, движение возобновится после ликвидации опасности», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.
В результате происшествия несколько населенных пунктов — хутор Верхний Пиховкин, поселок Каменогорье, хутора Березовый и Астахов — были временно переведены на резервное электроснабжение из-за аварии на линии электропередачи. Также нарушена работа водозабора Таловая Балка, на место выехала аварийная бригада. Никто из местных жителей не пострадал.
В ночь на 6 августа системы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в четырех районах области, несколько аппаратов были сбиты. В хуторе Золотаревка повреждена линия электропередачи, в станице Тацинской произошло возгорание травы — пожар оперативно потушен, эвакуированы три семьи, пострадавших нет. Жителей региона просят соблюдать осторожность и сообщать о найденных фрагментах БПЛА по телефону 112.