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Спилил для обогрева: в Омской области селянина осудили за рубку ив

За уничтожение 13 деревьев мужчина получил условный срок.

Источник: Комсомольская правда

Усть-Ишимский районный суд осудил местного жителя за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, в феврале 2025 года 44-летний селянин спилил на берегу реки Утускун 13 ив, причинив природе ущерб на сумму 334 тысячи рублей.

На суде мужчина своей вины не признал, заявив, что деревья были сухими, а спилил он их не забавы ради, а для решения насущной проблемы — на отопление своего дома.

Однако суд счел вину местного жителя доказанной. С учетом смягчающих ответственность обстоятельств — у мужчины маленькие дети — и позиции гособвинителя суд приговорил селянина к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также он должен будет компенсировать причиненный ущерб. Бензопила, которой были спилены деревья, по решению суда конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.