Спилил для обогрева: в Омской области селянина осудили за рубку ив

Однако суд счел вину местного жителя доказанной. С учетом смягчающих ответственность обстоятельств — у мужчины маленькие дети — и позиции гособвинителя суд приговорил селянина к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также он должен будет компенсировать причиненный ущерб. Бензопила, которой были спилены деревья, по решению суда конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу.