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На компанию Заслуженной артистки Башкирии Гульназ Асаевой напал медведь

Больше всего пострадал ее концертный директор.

Источник: vk

На компанию известной татарской певицы и Заслуженной артистки Башкирии Гульназ Асаеву во время пикника на природе напал медведь. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Гульназ Асаева вместе с музыкантами и сотрудниками своей команды отправилась на природу утром 5 августа. Поводом стал день рождения мужа Гульназ Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Когда начали готовить мясо на костре, запах, видимо, привлек дикого зверя.

Асаева опубликовала видео, на которых видно медведя, а позже — фотографию одного из пострадавших — окровавленного мужчину в машине скорой помощи.

По предварительной информации Shot, раны после встречи со зверем получил концертный директор певицы — Вадим Фатхинуров. О его дальнейшем состоянии ничего неизвестно.