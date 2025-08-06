На компанию Заслуженной артистки Башкирии Гульназ Асаевой напал медведь

На компанию известной татарской певицы и Заслуженной артистки Башкирии Гульназ Асаеву во время пикника на природе напал медведь. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Гульназ Асаева вместе с музыкантами и сотрудниками своей команды отправилась на природу утром 5 августа. Поводом стал день рождения мужа Гульназ Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли. Когда начали готовить мясо на костре, запах, видимо, привлек дикого зверя.