В Башкирии 80 человек умерли от отравления алкоголем

Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, лидерство принадлежит Уфе. В столице Башкирии от некачественного спиртного погибли 17 человек. В тройку наиболее неблагополучных территорий также вошли Татышлинский и Чишминский районы (по пять смертей в каждом), следом идет Стерлитамак с четырьмя летальными исходами.