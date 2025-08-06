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В Башкирии 80 человек умерли от отравления алкоголем

Стало известно, где в Башкирии чаще всего умирают от отравления алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

За первые полгода 2025 года в Башкирии зарегистрировали 80 случаев гибели людей от алкогольных отравлений. Хотя показатель немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82 случая), ситуация остается тревожной.

Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, лидерство принадлежит Уфе. В столице Башкирии от некачественного спиртного погибли 17 человек. В тройку наиболее неблагополучных территорий также вошли Татышлинский и Чишминский районы (по пять смертей в каждом), следом идет Стерлитамак с четырьмя летальными исходами.

В Кумертау, Уфимском, Буздякском, Иглинском и Салаватском районах зафиксировали по три смертельных случая. В Учалах, Абзелиловском, Благоварском, Гафурийском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Шаранском районах — по два.

По одному летальному исходу зарегистрировали в Нефтекамске, Белорецке, Благовещенске, Мелеузе, Салавате, Октябрьском, а также в Аургазинском, Белебеевском, Благовещенском, Илишевском, Учалинском, Бурзянском, Дюртюлинском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Мечетлинском, Стерлибашевском и Туймазинском районах.

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