Застройщик в Казахстане продавал квартиры без гарантий и разрешений

Жанаозенский горсуд, рассмотрев административное дело по факту нарушения требований законодательства, установил, что застройщик не имел:
- гарантий от Единого оператора, разрешения от местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков,
- соглашения с банком второго уровня.
Несмотря на это, в интернете распространялась реклама продажи квартир в указанном жилом комплексе, что противоречит закону «О долевом участии в жилищном строительстве».
Санкцией части 1 статьи 320 Кодекса об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации в сфере долевого строительства предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере 300 МРП.
«Суд признал застройщика виновным по части 1 статьи 320 КоАП, ему назначен штраф в размере 1,1 млн тенге», — говорится в заявлении на официальной странице судов Мангистауской области.
Постановление вступило в законную силу.