Силы ПВО за ночь сбили 51 украинский беспилотник над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Новость дополняется.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Новость дополняется.