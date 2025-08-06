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Силы ПВО за ночь сбили 51 украинский беспилотник над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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