Исполнители и пособники теракта в «Крокусе» общались с помощью сленга

Исполнители и пособники теракта в концертном зале «Крокус сити холл» при взаимодействии друг с другом использовали специальный сленг. Соответствующая информация следует из материалов уголовного дела.
— Также в целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), — говорится в материалах.
При этом они не знали личностей и имена участников, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность, передает ТАСС.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. О хронологии событий, унесших жизни 145 человек, в отдельном материале рассказала «Вечерняя Москва».
5 августа стало известно, что второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в отношении 19 обвиняемых.