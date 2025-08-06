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Исполнители и пособники теракта в «Крокусе» общались с помощью сленга

Исполнители и пособники теракта в концертном зале «Крокус сити холл» при взаимодействии друг с другом использовали специальный сленг. Соответствующая информация следует из материалов уголовного дела.

Исполнители и пособники теракта в концертном зале «Крокус сити холл» при взаимодействии друг с другом использовали специальный сленг. Соответствующая информация следует из материалов уголовного дела.

— Также в целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), — говорится в материалах.

При этом они не знали личностей и имена участников, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность, передает ТАСС.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. О хронологии событий, унесших жизни 145 человек, в отдельном материале рассказала «Вечерняя Москва».

5 августа стало известно, что второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в отношении 19 обвиняемых.