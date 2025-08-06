В Иркутске умер следователь Андрей Давыдов

В Иркутске не стало следователя Андрея Давыдова. В регионе его называли охотником за бандами. Об этом КП-Иркутск стало известно от регионального СУ СК России. Благодаря руководству Андрея Давыдова, в течение двух десятилетий (в 2000-е и 2010-е годы) было раскрыто и доведено до суда большое количество уголовных дел, связанных с преступлениями, получившими общественный резонанс.
— К 2007 году Андрей Давыдов возглавил отдел по расследованию особо важных дел. Под его руководством удалось улучшить криминогенную обстановку в регионе, что привело к аресту и осуждению членов наиболее опасных преступных группировок, — уточнили в ведомстве.
В 2011 году Давыдов продолжил свою карьеру в прокуратуре Иркутской области, а спустя 11 лет следователь вышел на пенсию, имея за собой чин старшего советника юстиции.