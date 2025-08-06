В Уфе произошло обрушение старинной усадьбы

Сегодня утром в МЧС Башкирии поступило сообщение о том, что на улице Коммунистической в Уфе произошел, со слов очевидцев, «сильный хлопок в доме, будто упало здание — поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю немного».
На место прибыла оперативная группа ведомства. Установлено, что произошло обрушение стены и межэтажных деревянных перекрытий двухэтажного нежилого расселенного здания, 1870 года постройки.
Придомовую территорию здания оградили. Имеется металлический забор, стены с фасадной стороны обнесены сеткой. Угрозы для граждан нет. В инциденте никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Предварительно, разрушился главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, расположенный на улице Коммунистической, 63. По данным 2ГИС, это старинный особняк, принадлежавший старообрядцам Душиным, расположенный в исторической части Уфы, на углу улиц Коммунистической и Крупской. Он был построен Родионом Душиным в 1870-х годах. Двухэтажный кирпичный Г-образный особняк возведен в стиле эклектики. Он имеет два главных фасада, один из которых выходит на улицу Крупской, другой — на улицу Коммунистическую.
Объект культурного наследия регионального значения «Старообрядческие дома» (Уфа, ул. Коммунистическая, 63) зарегистрирован в Едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сообщается на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ.
Ранее службы Уфы демонтировали опасные конструкции разрушенного здания на улице Коммунистической, 52а.