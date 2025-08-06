В Уфе произошло обрушение старинной усадьбы

Предварительно, разрушился главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, расположенный на улице Коммунистической, 63. По данным 2ГИС, это старинный особняк, принадлежавший старообрядцам Душиным, расположенный в исторической части Уфы, на углу улиц Коммунистической и Крупской. Он был построен Родионом Душиным в 1870-х годах. Двухэтажный кирпичный Г-образный особняк возведен в стиле эклектики. Он имеет два главных фасада, один из которых выходит на улицу Крупской, другой — на улицу Коммунистическую.