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Полсотни украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны были сбиты 51 украинский беспилотник. Инциденты произошли в промежутке с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа.

Более 50 дронов ВСУ сбили над регионами РФ 6 августа.

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны были сбиты 51 украинский беспилотник. Инциденты произошли в промежутке с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении. Согласно официальной информации, по 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в небе над Ростовской и Брянской областями, еще 12 — над территорией Крыма.

Кроме того, четыре дрона были ликвидированы в Воронежской области и три — в Орловской. В военном ведомстве подчеркнули, что все аппараты были успешно перехвачены дежурными расчетами ПВО.

Утром 6 августа сообщалось, что в Ростовской области утром перекрыли участок дороги в Каменском районе из-за падения украинского беспилотника. По словам врио главы региона Юрия Слюсаря, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на трассу между Каменском и поселком Глубокий рядом с хутором Погорелов.

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