За ночь расчёты ПВО уничтожили 51 беспилотник над пятью регионами России

По 16 дронов сбили над территориями Ростовской и Брянской областей. 12 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым. Пять беспилотников перехватили над Воронежской областью, ещё три — над Орловской.
Ранее жители Брянска сообщали о серии взрывов. По словам очевидцев, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области.
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