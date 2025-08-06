Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии более 50 детей страдают от редкого нервно-мышечного заболевания

В Башкирии зарегистрировано более 50 детей с мышечной дистрофией.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Башкирии диагностировали шесть новых случаев СМА у детей, а в текущем году заболевание выявили еще у одного ребенка.

Современная медицина предлагает три препарата для терапии этого недуга: «Золгенсма», «Спинраза» и «Рисдиплам» (известный также как «Эврисди»). Хотя эти лекарства не способны полностью излечить болезнь, они помогают значительно улучшить двигательные функции и качество жизни пациентов.

Благодаря поддержке благотворительного фонда «Круг добра» 30 маленьких жителей Башкирии регулярно получают необходимое лечение. Еще 17 детям провели однократное введение инновационного генетического препарата «Золгенсма», сообщили в ведомстве.

Напомним, спинальная мышечная атрофия (СМА) — тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно поражаются двигательные нейроны спинного мозга, приводя к мышечной слабости и атрофии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.