В Башкирии более 50 детей страдают от редкого нервно-мышечного заболевания

В 2024 году в Башкирии диагностировали шесть новых случаев СМА у детей, а в текущем году заболевание выявили еще у одного ребенка.
Современная медицина предлагает три препарата для терапии этого недуга: «Золгенсма», «Спинраза» и «Рисдиплам» (известный также как «Эврисди»). Хотя эти лекарства не способны полностью излечить болезнь, они помогают значительно улучшить двигательные функции и качество жизни пациентов.
Благодаря поддержке благотворительного фонда «Круг добра» 30 маленьких жителей Башкирии регулярно получают необходимое лечение. Еще 17 детям провели однократное введение инновационного генетического препарата «Золгенсма», сообщили в ведомстве.
Напомним, спинальная мышечная атрофия (СМА) — тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно поражаются двигательные нейроны спинного мозга, приводя к мышечной слабости и атрофии.
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