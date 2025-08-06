РИАН: самолет, на борту которого может быть спецпосланник Трампа, сел в Москве

Визит Стивена Уиткоффа в Москву проходит за два дня до истечения ультиматума, выдвинутого США в адрес России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о введении вторичных пошлин против России, если не будет достигнут прогресс по Украине в течение 10 дней. Срок истекает 8 августа. Российская сторона заявила, что не намерена менять свою позицию под давлением.