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В Самаре произошло серьёзное ДТП с автобусом на ул. Солнечной утром 6 августа

6 августа около 7:00 утра на улице Солнечной в Самаре произошло тяжёлое ДТП. Легковой автомобиль, предположительно Geely, врезался в стоявший на остановке пассажирский автобус № 61.

6 августа около 7:00 утра на улице Солнечной в Самаре произошло тяжёлое ДТП.

Легковой автомобиль, предположительно Geely, врезался в стоявший на остановке пассажирский автобус № 61.

По предварительным данным ГИБДД, авария случилась из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной.

В результате сильного удара пострадали оба транспортных средства: у автобуса серьёзно повреждён моторный отсек, а двигатель легковушки оказался сорван с креплений.

На месте происшествия на асфальте лежал мужчина — позже стало известно, что это был водитель иномарки. Он получил травмы и был госпитализирован.

К счастью, среди 40 пассажиров автобуса пострадавших нет. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели. Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Движение на участке улицы Солнечной между 5-й и 6-й просеками временно перекрыто. Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты, чтобы избежать заторов.

Полиция напоминает: соблюдение скоростного режима и внимательность на дороге — основа безопасности.

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