Прокуратура Приморья добивается продления срока Армена Бабакохяна на 5,5 лет

За давление на свидетеля сторона обвинения в рамках судебного заседания, которое состоялось 5 августа, потребовала увеличить срок Армена, полученный им за убийства соучредителей ночного клуба «Наутилус» и компании New Wave Cinema во Владивостоке Олега Сединко и Евгения Киргинцева в 2001 и 2002 годах, а также дачу взятки, на 5,5 лет. Эдуарду Бабакохяну, который признан виновным в посредничестве при передаче взятки работникам следственного изолятора, где содержится его брат, просят добавить ещё пять лет. Защита обратилась к суду с просьбой о перерыве.