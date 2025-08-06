Прокуратура Приморья добивается продления срока Армена Бабакохяна на 5,5 лет

Прокуратура Приморского края настаивает на продлении срока для известного предпринимателя Армена Бабакохяна, признанного виновным в двух заказных убийствах и даче взятки. По мнению прокурора, ему нужно добавить 5,5 лет, а его осужденному брату Эдуарду — 5 лет. На этот раз они обвиняются в подкупе или принуждении к даче показаний. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в ведомстве.
Согласно версии следствия, с августа по октябрь 2023 года Армен Бабакохян, будучи под стражей в ФКУ СИЗО-1, зная о том, что несколько свидетелей дали против него изобличающие показания по делу об организации убийства и даче взятки, совместно с братом Эдуардом и другими лицами принуждали одного из свидетелей давать ложные показания в суде Владивостока, утверждая о непричастности Армена к убийствам предпринимателей.
За давление на свидетеля сторона обвинения в рамках судебного заседания, которое состоялось 5 августа, потребовала увеличить срок Армена, полученный им за убийства соучредителей ночного клуба «Наутилус» и компании New Wave Cinema во Владивостоке Олега Сединко и Евгения Киргинцева в 2001 и 2002 годах, а также дачу взятки, на 5,5 лет. Эдуарду Бабакохяну, который признан виновным в посредничестве при передаче взятки работникам следственного изолятора, где содержится его брат, просят добавить ещё пять лет. Защита обратилась к суду с просьбой о перерыве.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что Армену Бабакохяну суд назначил 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Апелляционное рассмотрение уголовного дела по жалобам стороны защиты закончилось для него ничем — суд отклонил доводы о непричастности к убийствам, поддержав позицию прокурора, и оставил наказание без изменений. Брат Эдуард получил 3 года лишения свободы и штраф в 1,3 млн рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима.