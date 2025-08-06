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СК выясняет обстоятельства нападения на парней в Сосновском районе

Молодых людей избили и хотели отобрать имущество.

В Сосновском районе Челябинской области группа незнакомцев ворвалась в дом в коттеджном посёлке «Семь ключей» и избила двух парней 17 и 18 лет. У пострадавших требовали имущество, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошёл 30 июня 2025 года. О происшествии сообщалось в СМИ и соцсетях. Фигурантов нашли. По факту нападения и избиения молодых людей в отношении них возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

Следователь СК РФ выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе причин и условий, которые тому способствовали.