СК выясняет обстоятельства нападения на парней в Сосновском районе

В Сосновском районе Челябинской области группа незнакомцев ворвалась в дом в коттеджном посёлке «Семь ключей» и избила двух парней 17 и 18 лет. У пострадавших требовали имущество, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Инцидент произошёл 30 июня 2025 года. О происшествии сообщалось в СМИ и соцсетях. Фигурантов нашли. По факту нападения и избиения молодых людей в отношении них возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».
Следователь СК РФ выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе причин и условий, которые тому способствовали.