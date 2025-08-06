Подросток на арендованной машине устроил ДТП около мэрии Уфы

Выяснилось, что подросток купил аккаунт для аренды каршеринга в интернете и позвал своих друзей для того, чтобы покататься по городу. Он использовал купленный аккаунт для аренды автомобиля и начал движение. Не имея навыков по вождению, решив совершить разворот, юноша не убедился в совершении своего маневра и не пропустил встречный мотоцикл «Хонда». После ДТП подростки испугались и, оставив водителя мотоцикла в тяжелом состоянии, покинули автомобиль.