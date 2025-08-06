Подросток на арендованной машине устроил ДТП около мэрии Уфы

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, водитель мотоцикла с тяжелыми травмами был госпитализирован. Виновник аварии с места происшествия скрылся. В результате розыскных мероприятий сотрудники госавтоинспекции Уфы водителя иномарки нашли. Им оказался 17-летний юноша, который не имел водительского удостоверения и никогда его не получал.
Выяснилось, что подросток купил аккаунт для аренды каршеринга в интернете и позвал своих друзей для того, чтобы покататься по городу. Он использовал купленный аккаунт для аренды автомобиля и начал движение. Не имея навыков по вождению, решив совершить разворот, юноша не убедился в совершении своего маневра и не пропустил встречный мотоцикл «Хонда». После ДТП подростки испугались и, оставив водителя мотоцикла в тяжелом состоянии, покинули автомобиль.
В действиях юного правонарушителя имеются признаки состава преступления по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), по данному факту проводятся проверочные мероприятия.