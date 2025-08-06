Битцевский маньяк Пичушкин оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Пичушкин участвовал в рассмотрении иска по видеосвязи из колонии. В ходе заседания стало известно, что он требовал от ФСИН компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненные ему «глубокие морально-нравственные страдания», указывая на наличие у него заболевания системы кровообращения второй степени, обострившегося, по его словам, из-за суровых климатических условий в колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.