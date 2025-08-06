Битцевский маньяк Пичушкин оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Осужденный на пожизненный срок Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, обжаловал отказ суда в переводе из «Полярной совы» в колонию, расположенную ближе к Москве. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе столичного Замоскворецкого суда.
Сообщается, что апелляционную жалобу зарегистрировали 4 августа.
Пичушкин участвовал в рассмотрении иска по видеосвязи из колонии. В ходе заседания стало известно, что он требовал от ФСИН компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причиненные ему «глубокие морально-нравственные страдания», указывая на наличие у него заболевания системы кровообращения второй степени, обострившегося, по его словам, из-за суровых климатических условий в колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Он также настаивал на закрытом рассмотрении дела, ссылаясь на повышенное внимание со стороны СМИ, и необходимость защиты права на частную жизнь.
На слушании присутствовала мать Пичушкина, выступившая против присутствия прессы в зале. Общаться с журналистами она отказалась, а после оглашения решения суда, который в удовлетворении иска отказал, оттолкнула микрофон одного из представителей СМИ, передает РИА Новости.
Криминалист Михаил Игнатов ранее заявил, что маньяк должен быть изолирован от общества пожизненно в самых жестких условиях. По его словам, Пичушкин должен быть расстрелян и закопан где-то в неизвестном месте.