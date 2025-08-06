В Аризоне разбился медицинский самолёт Beechcraft 300, погибли четыре человека

«Следователи NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте. — Прим. Life.ru) направляются к месту происшествия и, как ожидается, прибудут туда сегодня вечером. По прибытии на место следователи начнут документировать место происшествия и осматривать самолёт. Затем самолёт будет доставлен в безопасное место для дальнейшей экспертизы», — сообщила пресс-секретарь NTSB Сара Тейлор Сулик.