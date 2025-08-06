В Аризоне разбился медицинский самолёт Beechcraft 300, погибли четыре человека

По информации ведомства, воздушное судно направлялось за пациентом в местную больницу, когда потеряло управление и разбилось. Инцидент произошёл вблизи города Чинле.
«Следователи NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте. — Прим. Life.ru) направляются к месту происшествия и, как ожидается, прибудут туда сегодня вечером. По прибытии на место следователи начнут документировать место происшествия и осматривать самолёт. Затем самолёт будет доставлен в безопасное место для дальнейшей экспертизы», — сообщила пресс-секретарь NTSB Сара Тейлор Сулик.
А ранее сообщалось, что стало причиной крушения вертолёта Black Hawk и пассажирского самолёта над рекой Потомак 29 января. Национальный совет по безопасности на транспорте выявил, что одной из ключевых причин трагедии стала неисправность высотомера военной винтокрылой машины. Выяснилось, что прибор мог занижать показатели высоты примерно на 24−30 метров. Вертолёт превысил разрешённую высоту.