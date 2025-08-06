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Медицинский самолет потерпел крушение в Аризоне

В авиакатастрофе погибли четыре человека.

Источник: Аргументы и факты

Медицинский транспортный самолет потерпел крушение в штате Аризона, погибли четыре человека, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Двухмоторный самолет Beechcraft 300 разбился при заходе на посадку в муниципальном аэропорту Чинле, расположенном на востоке штата.

На борту судна находились два пилота и два медработника, которые направлялись в Чинле для того, чтобы забрать пациента из местной больницы и доставить его в другое медицинское учреждение.

В настоящее время FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят тщательное расследование обстоятельств и причин этой катастрофы.

Ранее сообщалось, что самолёт упал в море в Северной Каролине.