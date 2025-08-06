Медицинский самолет потерпел крушение в Аризоне

Медицинский транспортный самолет потерпел крушение в штате Аризона, погибли четыре человека, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Двухмоторный самолет Beechcraft 300 разбился при заходе на посадку в муниципальном аэропорту Чинле, расположенном на востоке штата.
На борту судна находились два пилота и два медработника, которые направлялись в Чинле для того, чтобы забрать пациента из местной больницы и доставить его в другое медицинское учреждение.
В настоящее время FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят тщательное расследование обстоятельств и причин этой катастрофы.
Ранее сообщалось, что самолёт упал в море в Северной Каролине.