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Человек погиб в пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге

Возгорание произошло в Колпинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 6 августа на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 22 на Полевой улице в Колпинском районе. Происшествие обернулось трагедией. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Огонь охватил площадь пять квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, — рассказали в ведомстве.

Потушить пламя удалось в 01:23. На это были брошены силы 12 спасателей и трех спецмашин.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Все версии отработают специалисты.

К слову, днем ранее пламя разгорелось в многоквартирном доме на улице Вадима Шефнера на Васильевском острове. Стихия охватила студию площадью 25 квадратных метров, в результате чего пострадала 20-летняя девушка. ЧП не обошлось без массовой эвакуации жильцов, о чем рассказывала «КП-Петербург».