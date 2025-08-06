Человек погиб в пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге

Ночью 6 августа на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 22 на Полевой улице в Колпинском районе. Происшествие обернулось трагедией. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Огонь охватил площадь пять квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, — рассказали в ведомстве.
Потушить пламя удалось в 01:23. На это были брошены силы 12 спасателей и трех спецмашин.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Все версии отработают специалисты.
К слову, днем ранее пламя разгорелось в многоквартирном доме на улице Вадима Шефнера на Васильевском острове. Стихия охватила студию площадью 25 квадратных метров, в результате чего пострадала 20-летняя девушка. ЧП не обошлось без массовой эвакуации жильцов, о чем рассказывала «КП-Петербург».