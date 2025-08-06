Человек погиб в пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге

К слову, днем ранее пламя разгорелось в многоквартирном доме на улице Вадима Шефнера на Васильевском острове. Стихия охватила студию площадью 25 квадратных метров, в результате чего пострадала 20-летняя девушка. ЧП не обошлось без массовой эвакуации жильцов, о чем рассказывала «КП-Петербург».