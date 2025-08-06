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Самолет вернулся из Казахстана в Стамбул: авиакомпания запретила пауэрбанки

В Казахстане использовать и перевозить определенные пауэрбанки запретили еще весной, также после инцидента на борту.

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. Запрет пауэрбанков в салонах самолетов подтвердили в авиакомпании Pegasus после того, как борт, летевший в Сеул, развернулся над Казахстаном обратно из-за устройства, сообщает турецкое NTV.

После инцидента министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что авиакомпаниям рекомендовано запретить использование пауэрбанков на рейсах.

«Чтобы предотвратить подобный риск в нашей стране, мы посоветовали нашим авиакомпаниям через Главное управление гражданской авиации запретить использование портативных зарядных устройств на рейсах», — подчеркнул он.

После этого Pegasus Airlines объявила, что запрещает использование внешних аккумуляторов.

В рамках запрета пассажиры не смогут использовать портативные зарядные устройства, которые они берут с собой во время полета.

Недавно Turkish Airlines объявила об аналогичном решении, отмечает канал.

Казахстанская авиакомпания Air Astana ввела запрет еще в марте тоже после подобного инцидента.