Три человека погибли в Норильске от отравления выхлопными газами

Вечером 3 августа в Норильске произошла трагедия: три человека погибли в автомобиле из-за отравления угарным газом.
Инцидент произошел, когда УАЗ с четырьмя пассажирами застрял в грязи. Один из мужчин ушел за помощью, в то время как трое оставались в машине с работающим двигателем.
По предварительным данным, они скончались на месте от отравления. Правоохранительные органы установили, что выхлопная труба автомобиля была заблокирована водой и грязью, что привело к накоплению токсичных газов в салоне.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также проверка технического состояния автомобиля, сообщили в краевом Следственном комитете.
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