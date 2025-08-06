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Три человека погибли в Норильске от отравления выхлопными газами

Вечером 3 августа в Норильске произошла трагедия: три человека погибли в автомобиле из-за отравления угарным газом.

Вечером 3 августа в Норильске произошла трагедия: три человека погибли в автомобиле из-за отравления угарным газом.

Инцидент произошел, когда УАЗ с четырьмя пассажирами застрял в грязи. Один из мужчин ушел за помощью, в то время как трое оставались в машине с работающим двигателем.

По предварительным данным, они скончались на месте от отравления. Правоохранительные органы установили, что выхлопная труба автомобиля была заблокирована водой и грязью, что привело к накоплению токсичных газов в салоне.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также проверка технического состояния автомобиля, сообщили в краевом Следственном комитете.

Ранее рассказывали, что в Красноярске 9-летний велосипедист попал под автобус.