В Уфе частично обрушилось старинное здание

В Уфе утром на улице Коммунистической раздался громкий хлопок, напугавших местных жителей. Как сообщили очевидцы, после раскатистого звука в воздух поднялись клубы пыли, а земля слегка содрогнулась.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты установили, что в двухэтажном заброшенном здании 1870 года постройки обрушилась часть стены и деревянные межэтажные перекрытия.
Как уточнили в МЧС по Башкирии, территория вокруг аварийного строения давно огорожена металлическим забором, а фасадные стены дополнительно укреплены защитной сеткой.
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