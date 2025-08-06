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В Уфе частично обрушилось старинное здание

В Уфе произошло частичное обрушение старинного здания.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утром на улице Коммунистической раздался громкий хлопок, напугавших местных жителей. Как сообщили очевидцы, после раскатистого звука в воздух поднялись клубы пыли, а земля слегка содрогнулась.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты установили, что в двухэтажном заброшенном здании 1870 года постройки обрушилась часть стены и деревянные межэтажные перекрытия.

Как уточнили в МЧС по Башкирии, территория вокруг аварийного строения давно огорожена металлическим забором, а фасадные стены дополнительно укреплены защитной сеткой.

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