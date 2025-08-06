Не знали даже имён друг друга: стали известны детали коммуникации между исполнителями теракта в «Крокусе»

Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» применяли специальный сленг и псевдонимы для общения между собой. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС, члены террористической группы зачастую не знали имен друг друга. Они заменяли их прозвищами.