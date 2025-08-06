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Не знали даже имён друг друга: стали известны детали коммуникации между исполнителями теракта в «Крокусе»

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» использовали для общения псевдонимы.

Источник: Комсомольская правда

Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» применяли специальный сленг и псевдонимы для общения между собой. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС, члены террористической группы зачастую не знали имен друг друга. Они заменяли их прозвищами.

Следствие установило все псевдонимы, которые использовали как непосредственные исполнители нападения, так и другие участники преступной группы. Согласно данным РИА Новости, некоторые обвиняемые пользовались одинаковыми кличками.

Основные исполнители теракта — Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев* и Муродали Рачабализода* — фигурировали под прозвищами «Абдуллох», «Сухроб» и «Ибрагим» соответственно. Мухаммадсобир Файзов* использовал кличку «Солех».

В материалах дела отмечены случаи, когда несколько фигурантов делили один псевдоним. Назримад Лутфуллои* и Джумахон Курбонов* представлялись как «Акбар», а Мустаким Солиев* и Зубайдулло Исмоилов* — как «Собир».

Среди других установленных кличек значатся «Якуб», «Абу-Хатоб», «Мухаммад» и «Анас». В розыске остаются лица с псевдонимами «Щикорчи», «Шеринар», «Форух», «Биё Рафиг» и «Абу Мунзир». В материалах также упоминаются неустановленные участники с кличками «Сайфулло», «Ахи», «Тальхи» и «Абумескин».

Накануне обвиняемый в организации теракта в «Крокус сити холле» предложил выплатить потерпевшим компенсацию в размере тысячи рублей каждому. Предложение о компенсации было озвучено в ходе судебного заседания.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.