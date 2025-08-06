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С плантацией конопли в салоне задержали водителя в Хабаровске

Патрульные остановили авто, вызвали следственно-оперативную группу.

В Хабаровске экипаж ДПС задержал водителя, перевозившего кусты конопли. Как сообщил телеграм-канал «Полиция Хабаровского края», инцидент произошёл на улице Автономной.

Сотрудники отдельного батальона остановили автомобиль для проверки. За рулём оказался 35-летний индивидуальный предприниматель.

При вопросе о запрещённых веществах водитель занервничал. На место вызвали следственно-оперативную группу. В салоне машины нашли 31 куст конопли. Мужчина объяснил, что собрал растения в лесополосе и планировал изготовить наркотик для личного употребления.

Машину отправили на специализированную стоянку, водителя задержали. Возбуждено уголовное дело.