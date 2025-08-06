Мошенники оставили жителя Башкирии без жилья: мужчина скончался

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с декабря 2023 года по апрель 2024 года женщина в составе организованной группы, в которую входили еще двое соучастников, совершила мошеннические действия. Она начала общение со своим знакомым, страдающим эпилепсией и злоупотребляющим алкогольными напитками, в собственности которого находились ⅚ долей на квартиру стоимостью почти 2,9 млн рублей в Нефтекамске.