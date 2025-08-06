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Мошенники оставили жителя Башкирии без жилья: мужчина скончался

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном лишении жилья участниками организованной группы. 46-летняя жительница Нефтекамска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с декабря 2023 года по апрель 2024 года женщина в составе организованной группы, в которую входили еще двое соучастников, совершила мошеннические действия. Она начала общение со своим знакомым, страдающим эпилепсией и злоупотребляющим алкогольными напитками, в собственности которого находились ⅚ долей на квартиру стоимостью почти 2,9 млн рублей в Нефтекамске.

Соучастники перевезли мужчину в другое жилое помещение, где обвиняемая постоянно проживала с ним, снабжали его алкоголем и исключили общение с родственниками. Войдя в доверительные отношения, они обманом, под предлогом выгодного обмена объекта недвижимости на комнату в общежитии и доплату в виде денег, незаконно приобрели право собственности на долю в квартире.

Потерпевшему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, он лишился права на жилое помещение. В мае прошлого года мужчина скончался.

Уголовное дело будет направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении соучастников преступления выделены в отдельное производство.