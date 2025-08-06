В Армении подтвердили встречу Трампа, Пашиняна и Алиева

Переговоры между Алиевым и Пашиняном в Абу-Даби в июле продолжались более четырех часов. В марте стороны сообщили, что соглашение, состоящее из 17 статей, готово. Оно включает признание территориальной целостности и нерушимости границ, делимитацию и демаркацию границ, подтверждение не размещения сил третьих стран вдоль границы и отказ от исков по спорным вопросам. Трамп ранее заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора, передает «Национальная служба новостей».