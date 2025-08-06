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В Армении подтвердили встречу Трампа, Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7−8 августа посетит Вашингтон, где проведет встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в правительства Армении.

Пашинян приедет с визитом в Вашингтон 7−8 августа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7−8 августа посетит Вашингтон, где проведет встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в правительства Армении.

«В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом для углубления стратегического партнерства Армении и США, а также трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе», — говорится в официальном сообщении. Его приводит ТАСС.

Ранее Трамп пригласил Алиева и Пашиняна в Белый дом на встречу 8 августа. Согласно The Washington Post, на встрече стороны могут объявить о мирном соглашении между Баку и Ереваном. Трамп выступит посредником в этом процессе.

Переговоры между Алиевым и Пашиняном в Абу-Даби в июле продолжались более четырех часов. В марте стороны сообщили, что соглашение, состоящее из 17 статей, готово. Оно включает признание территориальной целостности и нерушимости границ, делимитацию и демаркацию границ, подтверждение не размещения сил третьих стран вдоль границы и отказ от исков по спорным вопросам. Трамп ранее заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора, передает «Национальная служба новостей».

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