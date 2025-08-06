Массовые волнения мигрантов вспыхнули в российском городе

В Перми иностранцы, работающие на пороховом заводе, устроили массовые беспорядки. Бунт возник в правобережном микрорайоне Новый Крым, передает портал «Новости 24».
Мигрантов из Стран Средней Азии централизовано завезли для работы на Пермском пороховом заводе в связи с кадровым дефицитом. Мужчин поселили в бывшем детском саду и профилактории. Таким образом в центре жилого квартала возник анклав из граждан ближнего зарубежья.
Прецедент возник после того, как группа мигрантов оскорбила местную жительницу в футболке и джинсах. На помощь девушке выскочил муж. Иностранцы чуть не растерзали супругов, если бы не вмешательство полиции. Но озлобленная толпа напала и на стражей порядка. А местный предводитель через мегафон озвучил требования общины. Среди которых было выдвинуты условия для русских женщин одеваться согласно мусульманским правилам.
Местные жители в панике. Люди делятся в чатах своей тревогой. По некоторым данным, многие боятся выходить на улицу. К месту поселения стянуты все силы полиции.
Судя по кадрам в соцсетях, правоохранители производят массовое задержание тружеников завода. Силовики пока что ситуацию не комментируют.