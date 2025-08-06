Массовые волнения мигрантов вспыхнули в российском городе

Прецедент возник после того, как группа мигрантов оскорбила местную жительницу в футболке и джинсах. На помощь девушке выскочил муж. Иностранцы чуть не растерзали супругов, если бы не вмешательство полиции. Но озлобленная толпа напала и на стражей порядка. А местный предводитель через мегафон озвучил требования общины. Среди которых было выдвинуты условия для русских женщин одеваться согласно мусульманским правилам.