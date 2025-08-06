В Киевской области запретили строить кладбище

Суд пришел к выводу, что участок, выбранный для захоронений, не соответствует санитарным нормам из-за высокого уровня грунтовых вод. Таким образом, строительство кладбища на этой территории запрещено. Ранее жители Мархалевки и местные власти выступали против размещения мемориала рядом с селом, называя проект «экоцидом». Как писала испанская газета Pais, идея создать подобное кладбище на Украине обсуждается с 2022 года. За это время возможное место размещения мемориала менялось трижды.