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В Киевской области запретили строить кладбище

Шестой апелляционный административный суд Украины признал незаконным выделение земли под строительство Национального военного мемориального кладбища вблизи села Мархалевка в Киевской области. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Выделение земли под кладбище признали незаконным.

Шестой апелляционный административный суд Украины признал незаконным выделение земли под строительство Национального военного мемориального кладбища вблизи села Мархалевка в Киевской области. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Суд запретил строительство Национального военного мемориального кладбища в Киевской области. Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение земли под кладбище возле села Мархалевка — участок непригоден для захоронений из-за высокого уровня грунтовых вод, что противоречит санитарным нормам», — сказано в публикации.

Суд пришел к выводу, что участок, выбранный для захоронений, не соответствует санитарным нормам из-за высокого уровня грунтовых вод. Таким образом, строительство кладбища на этой территории запрещено. Ранее жители Мархалевки и местные власти выступали против размещения мемориала рядом с селом, называя проект «экоцидом». Как писала испанская газета Pais, идея создать подобное кладбище на Украине обсуждается с 2022 года. За это время возможное место размещения мемориала менялось трижды.