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В летнем лагере под Челябинском массово отравились дети

В Челябинской области прокуратура проводит проверку по факту заболевания несовершеннолетних в детском лагере. Также проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл в ЗАО «Молодежный оздоровительно-культурный комплекс “Черемушки” в посёлке Лазурном Красноармейского района. В день заезда в лагерь симптомы заболевания были у одного ребёнка. Однако после этого за медицинской помощью с жалобами на тошноту и боли в животе обратились уже другие дети.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Она даст оценку обоснованности выдачи медицинскими организациями справок о неконтактности для заезда в лагерь, полноте проверки состояния здоровья детей при заезде, а также надлежащего исполнения родительских обязанностей. Кроме того, ведомство контролирует возврат платы за пребывание детей в летнем лагере.