В летнем лагере под Челябинском массово отравились дети

Инцидент произошёл в ЗАО «Молодежный оздоровительно-культурный комплекс “Черемушки” в посёлке Лазурном Красноармейского района. В день заезда в лагерь симптомы заболевания были у одного ребёнка. Однако после этого за медицинской помощью с жалобами на тошноту и боли в животе обратились уже другие дети.